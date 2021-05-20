Скончался на месте. Смертельное ДТП с участием трактора произошло в Приморье

Это единственное смертельное ДТП, зарегистрированное за прошедшие сутки. Фото: УМВД России по Приморскому краю

ЧП случилось в районе 15 километра автодороги «село Садовое - село Барано – Оренбургское». Удалось установить, что 29-летний мужчина, находившийся за рулем трактора, не справился с управлением и съехал с дороги в кювет, после чего машина перевернулась. В результате аварии водитель получил тяжелые травмы. Они оказались не совместимы с жизнью, и он скончался на месте.

- Его пассажир, 23-летний мужчина, - госпитализирован. Сотрудниками Госавтоинспепкции установлено, что погибший не проходил обучения на право управления транспортным средством, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В ведомстве также отмечают, что всего за прошедшее сутки в Приморье зафиксировали 69 дорожно-транспортных происшествий. Четыре аварии были с пострадавшими, а 65 – причинили материальный ущерб. По данным полиции, скончался в результате ДТП один человек, 4 получили травмы различной степени тяжести. Всего за прошедшие 24 часа пострадал 131 автомобиль.

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