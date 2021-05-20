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Происшествия20 мая 2021 8:13

Одного заколол топором, другую - задушил голыми руками: житель Артема после жестокого двойного убийства спалил дом

Ссора приятелей обернулась настоящей трагедией
Кристина ГРИНКристина ГРИН
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За совершение тяжкого преступления он выслушал суровый приговор

За совершение тяжкого преступления он выслушал суровый приговор

Фото: Олег ЗОЛОТО

Приморский краевой суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении жителя Артема. Представитель Фемиды признал мужчину виновным в двойном убийстве и уничтожении чужого имущества. Случилось все еще в июле 2020 года, когда приморец пришел в гости в частный дом своего знакомого. Там между приятелями и произошла ссора, которая в итоге закончилась трагедией. В эпицентре конфликта гость ударил топором по голове обидчика. Выжить после такой травмы ему не удалось. Тот скончался на месте. Но на одном убийстве он не остановился.

- В доме в этот момент находилась сожительница сына потерпевшего, которая стала очевидцем произошедшего, злоумышленник, предполагая, что она может сообщить об увиденном в правоохранительные органы, решил избавиться от свидетеля, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморского края. - Фигурант подошел к сидевшей на кровати женщине и стал душить ее до тех пор, пока она не перестала подавать признаки жизни.

В надзорном ведомстве отмечают, чтобы скрыть следы преступления, приморец стал поджигать вещи в комнате и прихожей, но огонь молниеносно распространился по всему дому.

- Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступных деяний, суд по совокупности преступлений назначил подсудимому 16 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в прокуратуре.

Стоит отметить, что приговор пока не вступил в законную силу. Это значит, что решение суда может быть обжаловано в течение 10 дней.

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Криминал