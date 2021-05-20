Вековой юбилей в короне. Ветерану Великой Отечественной войны из Владивостока исполнилось 100 лет

20 мая Таисия Алексеевна отпраздновала свой сотый день рождения. Фото: Анастасия Котлярова/администрация Владивостока.

20 мая свой 100 юбилей отмечает Таисия Алексеевна Булгак – ветеран Великой Отечественной войны. Поздравить именинницу с такой вековой датой поспешили Константин Шестаков, и.о. главы Владивостока, и Сергей Кондратенко, председатель городского Совета ветеранов. Гостей Таисия Алексеевна встречала в короне с надписью «Королева».

- От всего сердца поздравляю вас с такой замечательной датой. Желаю вам, в первую очередь, крепкого здоровья. Я бы искренне хотел, чтобы вы могли насладиться чувством гордости за достижения ваших детей, внуков и правнуков. Пусть ваши родные радуют вас как можно чаще и у вас будет много поводов для улыбок, - сказал Константин Шестаков.

От лица администрации города ветерану войны вручили букет цветов и денежный подарочный сертификат. Поздравили дальневосточницу и президент РФ Владимир Путин, и губернатор региона Олег Кожемяко. В итоге царский юбилей Таисия Алексеевна отметила в кругу семьи, с гостями в лице сотрудников администрации и за чашечкой чая. Не обошлось и без традиционного загадывания желания во время сдувания свечей.

- Большое спасибо, что не забываете, - обратилась Таисия Булгак к Константину Шестакову. - А вам, как только заступившему на пост главы Владивостока, я желаю быть стойким и справедливым, а если нужно, то проявить твердость и упорство.

Посиделки сопровождались просмотром памятных фотографий, коих у ветерана предостаточно. Таисия Алексеевна рассказала гостям о своих родителях, их золотой свадьбе и о деталях своей судьбы. Она признается, что вся ее жизнь связана с Владивостоком. Во время войны она работала бухгалтером на шкиперских воинских складах. После окончания Великой Отечественной войны трудилась в погранвойсках в должности бухгалтера. После того, как вышла на пенсию, она еще 10 лет проработала уборщицей в ЖУЭ.

- Таисия Булгак приравнена к участникам Великой Отечественной войны и имеет звание ветерана труда. В октябре 1945, сразу после окончании войны с Японией, Таисия Алексеевна встретила свою судьбу. Со своим мужем, Борисом Никифоровичем, она воспитала двух детей. А сегодня у Таисии Булгак уже трое внуков и шесть правнуков. Большой и дружной семьей они встречают все праздники, - сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.

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