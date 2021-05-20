Поножовщина на Бабушкиной. Житель Артема ранил холодным оружием двух парней, один из них – подросток

Вскоре он выслушает приговор суда. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

СК Приморья завершил расследование уголовного дела, возбужденного по двум статьям за умышленное причинение вреда (легкого и тяжкого). На скамье подсудимых вскоре окажется житель Артема. Как оказалось, случилось все еще в ноябре 2020 года. В тот день приморец находился на первом этаже дома, расположенного на улице Бабушкина. Там между ним и компанией других молодых людей вспыхнула ссора.

- В ходе конфликта с компанией из нескольких человек, ножом ранил двоих из них. Так, во время конфликта, он сходил домой, где взял нож. После этого вернулся на место конфликта и во время ссоры нанес удары ножом двум присутствующим, один из которых был несовершеннолетний, - сообщили в СУ СК России по Приморскому краю.

В ведомстве отмечают, что оперативники собрали уже достаточную доказательную базу, поэтому уголовное дело вместе с обвинительным заключением, которое утвердила прокуратура, направили в суд для рассмотрения по существу.

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