Дом удастся сохранить. В первый день руководства Владивостоком Константин Шестаков дважды встретился с жильцами панельки на Толстого

Константин Шестаков дважды выезжал на место возможного ЧП. Фото: Анастасия Котлярова

Новый глава администрации Владивостока Константин Шестаков начал исполнять свои обязанности 20 мая, и в первый же день столкнулся с настоящими городскими проблемами, требующими неотлагательной реакции властей.

Напомним, в этот день забили тревогу жители дома №25 на улице Толстого: из-за активных работ на трубопроводе, который проходит прямо под их домом, по фасаду пошли трещины, в квартирах образовались внушительные щели, осыпалась штукатурка. Самое интересное, что новые коммуникации проводятся даже не для их многоэтажки, а для нового ЖК «Олимп» на Грибоедова, 46. Долгострой, квартиры в котором вот уже 13 лет ждут больше 200 дольщиков, все никак не могут сдать городу.

Как рассказали местные жители, их мучения начались еще осенью прошлого года. Сначала придомовая территория превратилась в бардак, а потом и «поехали плиты». И.о. главы Владивостока немедленно выехал на место, встретился с жителями и потребовал остановить все работы и поручил немедленно провести мониторинг и отчитаться ему к концу дня.

Последствия рытья котлована. Фото: предоставлено Натальей Кочуговой

Экспертизу провели специалисты ООО «АС-групп». Первые результаты глава города лично озвучил жителям, приехав к ним во второй раз за день.

«По оценке строительных экспертов, ситуация не аварийная. В переселении жильцов нет необходимости. Обследование продолжат, - сообщили в администрации города.

При этом на фасаде дома решили установить маячки, по которым будут отслеживать его состояние. Это хорошая новость для местных жителей, которые явно не хотели бы покидать свой родной дом. Теперь же их беспокоит другой вопрос – качественный ремонт и компенсация. К счастью для них, эти вопросы сейчас тоже обсуждаются.