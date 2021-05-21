Красивых дворов становится больше

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Жители Владивостока давно уже поняли: хочешь красивый двор - программа «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» в помощь. Она действительно работает и приносит свои плоды каждый год в виде новых детских площадок, ровных придомовых дорог, мест для занятия спортом. Прямо сейчас в нашем городе ведется ремонт сразу по 22 адресам, а за счет сэкономленных средств список удалось дополнить еще двумя дворами.

Речь идет о программе, известной в народе как «1000 дворов». Она родилась еще в далеком 2018 году и работает до сих пор. В этом году, анпример, по программе «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» новый вид получат 47 дворов. По 34 городским адресам заасфальтируют придомовые дороги, в девяти дворах установят детские площадки, еще в четырех – спортивные.

Важный момент: чтобы благоустройство пришло в ваш двор, жителям самим нужно приложить усилия. Собраться, определиться, что нужнее двору, подать заявку. Это делает людей более заинтересованными в результате, более сплоченными. Настоящими горожанами, если хотите. Дизайн-проекты жители домов разрабатывают совместно со своими управляющими компаниями.

Всего программа по ремонту дворов позволила за последние два года масштабно отремонтировать во Владивостоке 547 дворовых территорий. Ремонт проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Специалисты городского управления содержания жилого фонда сообщают, что программа продолжит свою работу и в 2022 году. Прием заявок на следующий год продлится до конца мая.

Официально

В данный момент работы по укладке асфальта ведутся по 17 адресам (на ул. Иртышской, 42, Махалина, 3а, Днепровской, 2а, Калинина, 279а, Рылеева, 8, проспекте 100-летия Владивостока, 159б, ул. Гамарника, 22, Калинина, 57, Сафонова, 6 и Борисенко, 104 и других). В четырех дворах (на ул. Шошина, 17а, Днепровской, 26, Добровольского, 35 и Окатовой, 11) устанавливают детские площадки. На Беляева, 7 монтируют спортивные тренажеры.