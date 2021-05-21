Во Владивостоке 21 мая в честь юбилея ТОФ на несколько часов откроют для посещения боевые корабли

Корабли откроют для посещения. Фото: Вадим ПОПОВ

21 мая в честь 290-летия Краснознаменного Тихоокеанского флота причал на Корабельной набережной Владивостока станет выставочной и концертной площадкой. Жители и гости города смогут побывать на боевых кораблях и посмотреть развлекательную программу, сообщает пресс-служба ВВО.

В пятницу с 12 до 16 часов боевые корабли, ошвартованные у основного флотского причала, откроют для посещения. Такое решение в честь праздника приняло командование флота. На причале развернется выставка современного вооружения военной техники. Приморцы также увидят показательные выступления подразделения морской пехоты флота и концерт под открытым небом от творческих коллективов.

Вход на причал абсолютно бесплатный, но с собой необходимо взять паспорт.

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