«Это не фейк, жить нужно по совести». Поступок работников рынка во Владивостоке восхитил приморцев

Необычная история всколыхнула соцсети. Фото: www.instagram.com/vdk_news.

Историю, которая произошла на одном из рынков Владивостока, по нынешним меркам можно назвать удивительной. Честность продавцов и сила интернета помогли в короткие сроки найти рассеянную покупательницу, которая обронила конверт с деньгами.

Неприятный инцидент случился на рынке «Ближний», расположенном на Нейбута. Девушка, покупавшая фрукты и овощи, выронила конверт с деньгами. Продавцы, увидев ценную находку, попытались найти покупательницу, но ее и след простыл. Работники торговой точки не поленились и просмотрели записи с камер наблюдения. Выяснили, кто именно оставил деньги и разместили информацию в социальных сетях. К счастью для хозяйки конверта, ей попались действительно честные люди.

Многие пользователи соцсетей даже усомнились в подобном исходе истории.

«Это не фейк, жить нужно по совести», «Обалдеть, еще не все пропало», «В наше время уже даже и не веришь в порядочность людей и честность. А тут такое», «Это наши ребята в «Ближнем», которые торгуют овощами. Более вежливых продавцов трудно найти», «Я знаком с такой же честной девушкой, это моя супруга. У нее в магазине тоже оставили кошелек с деньгами и кридитками. Она через инстаграм нашла хозяйку и отдала кошелек . Позже я спросил свою милую, ну и как ощущения? На что она ответила ( сама себя не пойму ). Божий промысел», – делятся впечатлениями от случившегося местные жители.

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