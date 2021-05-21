Снова всплыл труп. Страшную находку обнаружили на побережье Приморья

Труп животного нашли на берегу. Фото: Милана СОКОЛ

Неприятную находку сделали на побережье в Приморье отдыхающие. К берегу прибило млекопитающего, очень похожего на дельфина белобочку. К сожалению, животное уже не подавало признаков жизни.

Труп млекопитающего нашли неподалеку от села Суходол. В социальных сетях приморцы спорят, что же послужило причиной трагедии, старость или экология.

«Очень жалко животных. Они по своим обычным миграционный путям следуют, а тут холдингодержатели свои инженерные супердорогостоящие суперэкологичные производства и перевал базы устроили», «Дельфины выбрасываются на берег, когда заболевают-чтобы не заразить других. И не всегда это экология,у низ и своих болезней хватает», – комментируют жители края.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай гибели животных на побережье. Буквально недавно жители Владивостока обнаружили умершую ларгу. Труп прибило к берегу в районе Чайки. А в прошлом году на мелководье оказался редкий дельфин, занесенный в Красные книги – Международную и России. Его тщетно пытались спасти, дельфина Риссо буквально на руках пытались вынести на глубину, но животное само вернулось на отмель, видимо, чтобы умереть.

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