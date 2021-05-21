Пообщаться с Илоном Маском смогут приморцы уже сегодня вечером

Легендарный создатель Tesla ответит на вопросы россиян в режиме онлайн. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Легендарный основатель компании Tesla Илон Маск выступит на форуме «Новое Знание», сообщает РИА VladNews. Просветительский марафон проходит в 8 городах России и в том числе, во Владивостоке с 20 по 22 мая. Помимо человека, "запустившего машину в космос", участвуют в форуме и другие ведущие специалисты своих отраслей: Сергей Лавров, Герман Греф, Дмитрий Песков, Владимир Соловьев, Владимир Познер, сооснователь Apple Computer Стив Возняк, дизайнер Артемий Лебедев и другие.

Марафон "Новое Знание" пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представит одно из направлений: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В программе запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.

Лекции и мастер-классы, как сообщают организаторы мероприятия, будут доступны онлайн на сайте общества «Новое Знание». Регистрироваться не нужно, участие бесплатное.

Напомним, что американский бизнесмен-инноватор уже выступал на российском форуме.