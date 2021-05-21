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Происшествия21 мая 2021 9:05

«Не "очко" обычно губит, к одиннадцати туз»: Шесть лет и миллионный штраф грозят организаторам подпольного казино во Владивостоке

Заведение на 29 мест в районе Луговой проработало целый год
Елизавета КАЛИНИНА
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Восемь приморцев целый год получали прибыль с незаконного компьютерного клуба-казино.

Восемь приморцев целый год получали прибыль с незаконного компьютерного клуба-казино.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В организации азартных игр вне игорной зоны обвиняются восемь жителей Владивостока, сообщает РИА VladNews. Следствие считает, что с сентября 2019 по сентябрь 2020 года фигуранты дела, в жилом доме на Юмашева, 29, установили компьютеры и зарабатывали на проведении азартных игр онлайн.

В прокуратуре Приморского края поясняют, что жители знали о том, что организовывать казино вне игорных зон запрещено в России. Однако, желание заработать было так сильно, что незаконный бизнес приятели все же организовали, приобретя почти три десятка компьютеров.

Сейчас уголовное дело в отношении этих восьми жителей направлено в Ленинский районный суд. В случае обвинительного приговора фигурантам грозит до 6 лет лишения свободы со штрафом в миллион рублей.

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