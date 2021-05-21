Работа без лишних слов. В Приморье автоэлектрик спалил машину клиента

Автомобиль вспыхнул посреди дороги. Фото: предоставлено пострадавшим.

Довольно грустная история приключилась с владельцем микроавтобуса в Приморье. Как уверяет мужчина, его автомобиль загорелся прямо посреди дороги после обращения к автоэлектрику. «КП-Владивосток» пообщалась с пострадавшим, который рассказал, как развивались события.

Житель Владивостока купил Toyota Lite Ace 10 месяцев назад. Машина, конечно, не новая, но служила верой и правдой, по крайней мере до вчерашнего дня. В авто была установлена сигнализация, но предыдущий хозяин ее частично демонтировал, никого проблем, по словам Андрея, не возникало.

– Поехали в Шкотово к родителям, весь день ездили на машине, остановились, заглушили ее, собирались попить кофе и возвращаться во Владивосток. Она не завелась, первым делом подумали на сигнализацию. Пришлось оставить машину отцу и добираться обратно на такси. Утром отец вызвал автоэлектрика. Его телефон видели на ближайшей шиномантажке. Хороший такой плакат, каких-то опасений не было. Приехал мужчина, полностью вырезал сигнализацию. Тут же завел машину. Естественно, никаких договоров не заключила. Папа отдал около 1300-1500 и на этом разошлись, – поделился владелец.

Номер электрика пострадавшие увидели на рекламном плакате. Фото: предоставлено владельцем авто.

По словам Андрея, дальше события начали развиваться весьма неожиданно.

– Прошло около часа, папа решил загнать машину во двор, поднялся по улице, чтобы развернуться и прямо на перекрестке из-под приборной панели повалило пламя. Успел только заглушить ее и выскочить. Вызвал пожарных. Приехали за 6 минут, быстро стали проливать. Но она выгорела полностью, от машины целыми остались только задние колеса. Пожарные сказали, что произошло короткое замыкание. Экспертизу обещают отдать в ближайшее время. Увидев сгоревшую машину на эвакуаторе, местные сказали, что это далеко не первый случай после обращения к их «умельцу», – рассказал пострадавший.

Машина выгорела дотла. Фото: предоставлено пострадавшим.

Так как мужчина оказывает частные услуги и скорее всего, официально бизнес не зарегистрирован, получить с него возмещение убытков, как и доказать, что именно по его вине произошло возгорание – будет крайне сложно. Владелец пока ждет заключение экспертов и думает, стоит ли судиться с недобросовестным работником.

Машина не подлежит восстановлению. Фото: предоставлено пострадавшим.

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