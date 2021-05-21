Два роддома во Владивостоке объединили в один

Роддома объединили Фото: Олег ЗОЛОТО

Во Владивостоке произошла реорганизация медицинских учреждений. С 18 мая родильный дом №1 официально присоединен к клиническому родильному дому №3. Что это означает для пациентов? КП-Владивосток поговорила с главврачом учреждения.

- Реорганизация краевых государственных медицинских учреждений заключается, в первую очередь, в изменении системы управления – группа организаций объединяется в одно юридическое лицо. Теперь наше учреждение стало больше и прежде всего все действия направлены на оказание доступной и качественной медицинской помощи, - объясняет главный врач ВКРД №3 Светлана Сагайдачная.

Теперь врачи ВКРД №3 и ЖК Первомайского района, к которым ранее было сложно попасть так как пациент например был приписан к ВРД №1, смогут консультировать всех пациентов, относящихся как ЖК №1 так и к ВРД №1.

- Хочу отметить, что за счет новых изменений медицина становится доступной для более широкого круга людей. Наш родильный дом является одним из самых старейших медицинских учреждений с большой историей и многолетней практикой, в следующем году нам исполняется 55 лет. Сотрудники, которые трудятся в роддоме №3, регулярно повышают уровень знаний, грамотные и профессиональные специалисты своего дела! Гинекологическое отделение также становится открытым и доступным для пациентов ВРД №1, они смогут получить здесь всю необходимую высокотехнологичную медицинскую помощь, - продолжает Светлана Сагайдачная.

Главный врач ВКРД №3 Светлана Сагайдачная. Фото: предоставлено роддомом №3

Также роддом вводит практику выездных форм работы, когда специалист из одного структурного подразделения может 1-2 раза в неделю работать в другом подразделении одной объединенной медорганизации. Будут объедены и станут общими пищеблок, прачечные. Весь медицинский персонал в полном составе остается, будет сформирован общий реестр пациентов для упрощения процедуры в получении всей необходимой медицинской помощи на всех этапах обследования и пребывания в стенах родильного дома №3.

Как добавила главный врач ВКРД №3 Светлана Сагайдачная, современное здравоохранение немыслимо без высокотехнологичного оборудования, а оно нередко крупногабаритное. Увеличение площадей за счет объединения позволит учреждению без проблем размещать всю необходимую аппаратуру для оказания необходимой медицинской помощи.

- Мы понимаем, что повышение качества и доступности помощи, создание комфортных условий пребывания пациентов в медицинской организации – это важнейшие задачи, стоящие перед всей системой здравоохранения, – уточнила Светлана Сагайдачная.