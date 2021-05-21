«Львиная доля жалоб – это дороги». Константин Шестаков поручил навести порядок в сфере дорожного хозяйства

Еонстантин Шестаков провел большое совещание по вопросам ремонта и содержания дорог. Фото: Анастасия Котлярова/Администрация Владивостока.

Константин Шестаков, который официально приступил к исполнению обязанностей главы Владивостока, встретился с дорожными службами города. На совещании он поручил усилить работу по ремонту дорог, ликвидации аварийности, а также уделить особое внимание пешеходным переходом, особенно у школ. При этом глава администрации уверен, что необходим жесткий контроль за подрядчиками и исполнением ими гарантийных обязательств.

В большом совещании приняли участие специалистов управления дорог и благоустройства, муниципальных дорожных предприятий «Содержание городских территорий» и «Дороги Владивостока». Специалисты ведомств рассказали о проделанной работе благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», а также субсидиям и средствам правительства Приморья, и финансированию из городского бюджета.

– Мы проанализировали свод обращений граждан, и львиная доля жалоб – это дороги. Работа в сфере дорожного хозяйства в итоге должна благоприятно сказаться на жизни жителей города Владивостока, – отметил Константин Шестаков.

Исполняющий обязанности мэра подчеркнул, что необходимо пересмотреть вопросы подготовки документации и самого производства работ, а также контроля за подрядчиками и восстановления по гарантийным обязательствам. Также необходимо усилить работу по проектированию транспортных развязок и обеспечению проездов к участкам, выданных многодетным семьям. Особое внимание по мнению первого лица администрации, должно быть уделено абсолютно всем вопросам сферы, в том числе и состоянию пешеходных переходов, особенно вблизи образовательных учреждений.

– Президентом была поставлена задача по приведению в нормативное состояние переходов, ведущих к школам. Но ни один из переходов в прошлом году не был приведен в нормативное состояние. Об этом свидетельствует статистика. Эта работа должна быть усилена, – констатировал исполняющий обязанности главы Владивостока.

Специалисты управления дорог и благоустройства администрации города отметили, что в этом году планируется нанести на первые 100 из 600 переходов рядом со школами термопластик. Материал более долговечен, чем краска.

Напомним, во Владивостоке сейчас проходит масштабный ремонт дорог, подпорных стен, дворов, тротуаров, лестниц и других объектов инфраструктуры. По поручению Константина Шестакова специалисты усилят контроль за производством работ и планированию мероприятий в сфере дорожного хозяйства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новые комфортные тротуары вскоре появятся во Владивостоке

Работы по благоустройству проходят в разных районах города (подробнее...)

47 дворов отремонтируют во Владивостоке в этом году

Одновременно работы ведутся сразу по 22 адресами. Заявки на участие в программе еще принимаются (подробнее...)