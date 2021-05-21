Приморским северным электрическим сетям ДРСК исполнилось 60 лет

Монтаж автотрансформатора 125 МВА на ПС 220 кВ «Горелое», 1981 год. Фото: Северный РЭС «Распределительные сети»

Структурное подразделение приморского филиала АО «ДРСК» (входит в Группу РусГидро) - Северные электрические сети - отмечает свое 60-летие.

История подразделения начинается с мая 1961 года. Приказом РЭУ «Дальэнерго» от 24 марта 1961 года в поселке Горнореченский Кавалеровского района был организован Восточный район высоковольтных сетей. Его формирование было обусловлено вводом в эксплуатацию высоковольтной линии 220 кВ «СучанГРЭС-Горелое» и подстанций 110 кВ «Кенцухе», «Горелое», «Чугуевка».

В 1963 году Восточный район высоковольтных сетей преобразован в Восточное предприятие электрических сетей, а в 1964 году оно переименовано в Северное предприятие электрических сетей. В 1974 году из состава Северных электрических сетей выделено Западное предприятие электросетей с базой в городе Лесозаводске.

Реконструкция ВЛ 110 кВ «Горелое-Горбуша», Дальнегорский УЭС СРЭС, 1969 год. Фото: Северный РЭС «Распределительные сети»

Первоначально в состав Северных электрических сетей входили два сетевых района, которые включали в себя 13 подстанций общей установленной мощностью 102,3 МВА и высоковольтные линии электропередачи протяженностью 337,7 километра.

Свое основное развитие предприятие получило в связи с интенсивным ростом нагрузок и увеличением установленной мощности подстанций, а также с переводом ЛЭП и подстанций на более высокое напряжение на севере края.

Современная история предприятия отмечена участием в проекте по подключению децентрализованных зон Приморья к системе электроснабжения. В 2009 году была введена в работу подстанция 35 кВ «Милоградово», построена ВЛ 35 кВ «Сокольчи-Милоградово» общей протяженностью 64 км. Это позволило подключить к централизованному электроснабжению п. Моряк-Рыболов, с. Маргаритово, Бровки, Щербаковка и Лиственное и тем самым повысить надежность энергоснабжения жителей этих сел.

Приморские северные электрические сети – одно из четырех структурных подразделений приморского филиала ДРСК и крупнейшее предприятие северного Приморья, обеспечивающее электроэнергией 8 административных территорий края: Тернейский, Ольгинский, Чугуевский, Кавалеровский, Яковлевский, Анучинский районы, города Арсеньев и Дальнегорск.

Монтаж автотрансформатора на ПС «Горелое», Дальнегорский УЭС СРЭС, 1882 год. Фото: Северный РЭС «Распределительные сети»

Сейчас в СП «Северные электрические сети» работают 346 человек. Общая площадь обслуживания составляет более 25 000 квадратных километров. На балансе предприятия 39 подстанций, суммарная мощность которых превышает 700 МВА. Протяженность воздушных линий электропередачи 0,4-110 кВ составляет 3,5 тысячи километров.

С 1 января 2021 года руководит предприятием Антон Плешивцев, ранее занимавший должность главного инженера. «За эти годы энергетическая система севера Приморья прошла трудный и достойный путь, став надежной базой для развития экономики северных муниципальных районов и городских округов Приморского края. Она интенсивно строилась и развивалась благодаря созидательному труду наших энергетиков - рабочих, инженеров, управленцев. От всей души поздравляю всех, кто причастен к становлению и развитию, безопасной эксплуатации, надежной и бесперебойной работе электрических сетей», - отметил он.