Приморцы стали больше тратить на ремонт и товары для дома

Почти в 2 раза вырос спрос на отделочные и строительные материалы Фото: Анастасия ОСИПОВА

Следствием ипотечного бума на рынке недвижимости в 2020 году стало то, что в Приморье значительно вырос спрос на товары для дома, отделочные материалы и бытовую технику. По некоторым позициям — почти в 2 раза. МТС Банк изучил расходы приморцев в этой области, а результатом анализа на своей странице в Facebook поделилась руководитель МТС в Приморье Евгения Сысоева.

В 2020 году, по данным кредитного рейтингового агентства «Эксперт РА», россияне установили абсолютный ипотечный рекорд — банки выдали 1,7 миллионов ипотечных кредитов на сумму 4,3 триллионов рублей. Именно поэтому если раньше традиционным временем ремонта считался конец весны и лето, то в этом году пиковый спрос сдвинулся на первые четыре месяца.

Количество платежей за услуги риэлторов увеличились в 3,9 раза, клининговых фирм – в 2 раза, компаний, занимающихся ремонтом – на 59% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Почти в 2 раза вырос спрос на отделочные и строительные материалы. В январе-апреле 2021 года наибольший прирост транзакций в торговых точках региона наблюдался на обои, краски – 96%, строительные материалы – 90% и товары для дома – 81% в годовом выражении. Покупка жилья подстегнула приморцев и к покупке бытового оборудования (+63%). Спрос на мебель увеличился на 52%. Средний чек на рассматриваемые группы товаров увеличился более чем на 10%, что свидетельствует о произошедшем росте цен за год.