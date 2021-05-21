Санитарно-экологическая лаборатория «Восточного Порта» признана одной из лучших по точности измерений

Сотрудники лаборатории за работой. Фото: предоставлено "Восточным Портом"

Санитарно-экологическая лаборатория (СЭЛ) АО «Восточный Порт» – крупнейшего в России специализированного терминала с высокотехнологичной перевалкой угольной продукции – по точности показаний вошла в ТОП-5 лабораторий, выполняющих анализы различных типов вод, почвы, осадков сточных вод и воздуха. Проверку квалификации исследовательских учреждений и подразделений проводит официально лицензированный провайдер – ЗАО «РОСА» по программе межлабораторных сравнительных испытаний (МСИ). С начала текущего года в первом этапе данной программы приняли участие 565 лабораторий, предоставивших на проверку анализы не менее, чем по 10 показателям, что является обязательным условием участия в МСИ. Лучшим из них, в том числе СЭЛ АО «Восточный Порт», будут выданы сертификаты, подтверждающие высокую точность результатов анализов.

Более 30 лет СЭЛ осуществляет производственный экологический контроль деятельности компании «Восточный Порт». Структурное подразделение предприятия состоит из двух лабораторий: химической (по проведению контроля качества сточных, природных и питьевых вод) и санитарно-промышленной (контроль атмосферного воздуха и условий труда на рабочих местах) – сотрудники каждой из них на протяжении нескольких десятков лет непрерывно ведут экологический мониторинг, отслеживая состояние атмосферного воздуха, промышленных вод и акватории бухты Врангеля. Лаборатория аккредитована в Национальной системе аккредитации, что позволяет ей выполнять заказы не только подразделений «Восточного Порта» (в том числе обеспечивать контроль питьевой и морской воды в период работы турбазы «Триозерье» и КОЦ «Шепалово»), но и сторонних организаций. Стоит отметить, что авторитетное признание высоких стандартов работы Санитарно-экологической лаборатории находкинских стивидоров – не случайно и закономерно. Также символичен тот факт, что значительный успех портовиков пришёлся на 2021 год – Год науки и технологий, объявленный Указом Президента России.

Сотрудники лаборатории за работой. Фото: предоставлено "Восточным Портом"

Санитарно-экологическая лаборатория АО «Восточный Порт» – это, в первую очередь, сплочённый коллектив единомышленников, профессионалов высокого класса, уже 16 лет возглавляемый заведующей СЭЛ Татьяной Жолобовой. Инженер-химик 1 категории Галина Казанцева, лаборанты Валентина Фёдорова и Наталья Новикова, посвятившие работе в лаборатории более 30 лет своего трудового стажа, сейчас ведут наставничество новых сотрудников, передают им свои навыки и бесценный опыт. Лидерство СЭЛ по итогам межлабораторных сравнительных испытаний – во многом заслуга специалистов химической лаборатории –Юлии Марковой, Татьяны Ливенцовой и Ольги Годило, профессионализм и квалификация которых обеспечивают «Восточному Порту» ежегодное участие в МСИ.

Сотрудники лаборатории за работой. Фото: предоставлено "Восточным Портом"

СЭЛ «Восточного Порта» укомплектована самым высокоточным новейшим оборудованием, отвечающим лучшим отечественным и мировым стандартам. Только в минувшем году предприятие дополнительно закупило для своей лаборатории современные батометры – гидрологические приборы для взятия проб воды с различных глубин. Приобретение рН-метра/иономера нового поколения «Итан», предназначенного для измерений водородного показателя и концентрации анионов и катионов в питьевых, природных и сточных водах, на порядок улучшило качество исследований химической лаборатории.