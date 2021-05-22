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Общество22 мая 2021 3:11

Плюс 28: о погоде в Приморье на субботу, 22 мая

Синоптики прогнозируют жаркую погоду, но с дождями и туманами в некоторых районах
София МИХАЙЛОВА
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Воздух сегодня прогреется до 28 градусов тепла.

Воздух сегодня прогреется до 28 градусов тепла.

Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

В субботу, 22 мая, Приморский край окажется во власти поля пониженного атмосферного давления. Синоптики прогнозируют небольшие дожди в некоторых районах и туман. Воздух сегодня прогреется до 28 градусов тепла.

В дальневосточной столице существенных осадков не ожидается, ветер возьмет направление с юга. Днем столбики термометров поднимутся до 24 градусов со знаком плюс, в конце дня температура воздуха резко поменяется – до 13 градусов тепла.

В Уссурийске без осадков, переменная облачность. Слабый ветер возьмет направление с юго-запада. Температура воздуха +26...+28°C.

В Находке облачно, но с прояснениями и также без осадков. Ветер сегодня будет слабым, а воздух прогреется до 25 градусов тепла.

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