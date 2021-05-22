Во Владивостоке разыскивают мужчину с редким именем и в рыжих ботинках

Фото: instagram.com/primpoisk25.

Во Владивостоке пропал мужчина. Об этом сообщает «Примпоиск».

Дэмистакис Ставрасович Лаббаннидис 1979 года рождения проживает во Владивостоке. С 18 мая этого года мужчина на связь с родственниками выходить перестал и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

По описанию родственников, мужчины выглядит на свой возраст – 41 год, среднего телосложения, волосы русые. Был одет в серо-синюю кофту, джинсы и рыжие ботинки.

Из особых примет у пропавшего татуировка в области шеи и груди.

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