Отказали тормоза. Серьезная авария произошла во Владивостоке

Фото: instagram.com/dps_vl.

Во Владивостоке произошло серьезное ДТП. Грузовой авто влетел в малолитражку. Фотографии с места происшествия появились в местном автомобильном паблике. Об этом сообщает РИА Vladnews.

Инцидент случился в пятницу, 21 мая, на спуске с объездной трассы на Снеговую Падь. У габаритного эвакуатора вдруг по неизвестным пока причинам отказали тормоза. Водитель неуправляемого грузовика справится с управлением железного коня не смог и на полном ходу влетел в малолитражку марки Nissan Note. Последний получил серьезные кузовные повреждения.

В обстоятельствах случившегося теперь предстоит разбираться сотрудникам ДПС.

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