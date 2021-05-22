«На перекрестке задымилась»: в приморском городе возле крупного автомагазина сгорела машина

Фото: instagram.com/nakhodka_virtual.

Автомобиль сгорел на улице одного из городов в Приморье. Зрелищные фото уже облетели социальные сети.

Все случилось в пятницу, 21 мая, в городе Находка. Там в микрорайоне Южный сгорел автомобиль. Со слов очевидцев, сначала иномарка двигалась по дороге. В какой-то момент прямо на перекрестке автомобиль задымился. Водитель железного коня свернул к автомагазину, чтобы узнать, в чем причина. Тогда-то транспортное средство и загорелось.

Пламя стремительно охватило весь кузов авто, а черные клубы дыми взмылись вверх так, чтобы были видны из многих районов города. На место происшествия оперативно прибыли пожарные, но, к сожалению, спасти автомобиль им уже не удалось – машина выгорела дотла и восстановлению не подлежит.

В причинах произошедшего теперь предстоит разобраться специалистам.

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