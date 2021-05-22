Во Владивостоке на весь день перекроют центр города

Ограничения будут действовать с раннего утра и до поздней ночи. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во Владивостоке перекроют центр города. Ограничения в движении связаны с проведением международной акции «Ночь музеев» (0+).

К слову, из-за мероприятия движение и парковку в центре дальневосточной столицы перекроют на весь день в субботу, 22 мая, – с 08:00 утра до 02:00 ночи.

Закрытыми для проезда будет улица Светланская— от пересечения с Алеутской до пересечения с Посьетской. Объехать можно будет по Океанскому проспекту, Фонтанной, Семеновской, Алеутской, Светланской.

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