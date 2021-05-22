Си Цзиньпин призвал международное сообщество укреплять дух солидарности и сотрудничества для совместной борьбы с пандемией

Си Цзиньпин высказал свою позицию по этому вопросу.

21 мая председатель КНР Си Цзиньпин принял участие в Глобальном саммите по вопросам здравоохранения в формате видеосвязи. Глава КНР выступил с речью на тему «Общими усилиями формировать сообщество единого здравоохранения человечества».

Си Цзиньпин указал, что на протяжении последних полутора лет меняется эпидемиологическая ситуация, постоянно появляются новые мутации вируса. По всему миру продолжает расползаться эта серьёзнейшая пандемия. Насущная задача мирового сообщества состоит в скорейшем преодолении эпидемии и обеспечении экономического роста. Участники G20 должны нести свою ответственность, обобщать успешный и негативный опыт, работать над устранением слабых звеньев и пробелов, чтобы укреплять способность и повышать уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения.

Си Цзиньпин высказал свою позицию по этому вопросу.

Во-первых, придерживаться принципа «народ превыше всего, жизнь превыше всего».

Во-вторых, предпринимать научно обоснованные и комплексные меры реагирования.

В-третьих, укреплять дух солидарности и сотрудничества для совместного преодоления текущих вызовов.

В-четвертых, в справедливом и рациональном ключе устранять «иммунную яму».

В-пятых, предпринимать меры по устранению причин и последствий в целях совершенствования системы управления.

В поддержку скоординированных глобальных усилий в борьбе с COVID-19 Си Цзиньпин объявил о следующих решениях:

- В ближайшие три года дополнительно выделить 3 млрд долл. США для преодоления пандемии в развивающихся странах и восстановления их социально-экономического развития.

- На основе уже поставленных 300 млн доз вакцин прилагать максимум усилий для увеличения поставок.

- Поддерживать отечественных производителей вакцин в передаче технологий развивающимся странам и совместном производстве.

- Заявив о поддержке отмены прав интеллектуальной собственности на вакцины, Китай выступает за скорейшее принятие решения ВТО и другими международными институтами.

- Китай предлагает создать международный форум сотрудничества по вакцине, который позволит разным странам-разработчикам и производителям, предприятиям и заинтересованным сторонам обсуждать пути справедливого и рационального распределения вакцин.