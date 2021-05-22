«Пожалуйста, воздержитесь от выхода в лес»: по населенному пункту в Приморье бродит дикий зверь

Хозяин тайги. Фото: Олег ЗОЛОТО

В одном из поселков в Приморье бродит тигр. Об этом стало известно из Инстаграм.

Сообщение о том, что в районе поселка Волчанец в Приморском крае бродит дикий зверь, появилось в одном из местных пабликов в Инстаграм. Хозяина тайги неизвестные заметили в пятницу, 21 мая.

- Жители и гости посёлка, пожалуйста, ближайшие два дня воздержитесь от выхода в лес и на прилегающие территории, особенно с целью выгула собак, - говорится в сообщении.

Информация, кстати, предоставлено официально начальником ГО и ЧС администрации ПМР.

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