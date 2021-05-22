Выносил на руках: полицейский спас детей из горящего многоэтажного дома в Приморье

Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Поздно ночью в жилом доме случился пожар. Некоторые люди оказались заблокированы в собственных квартирах. Помогли им выбраться наружу сотрудники полиции. Подробности в материале «Комсомольской правды».

Инцидент случился поздней ночью 22 мая в поселке Ярославский. Там загорелась жилая квартира на пятом этаже многоквартирного дома по проспекту Ленина, 6. Когда на месте происшествия уже работали пожарные, мимо проезжали полицейские. Заметив суеты и дым, они поинтересовались у спасателей, не нужна ли им дополнительная помощь.

Участковый уполномоченный полиции старший лейтенант полиции Анна Конных и инспектор по делам несовершеннолетних лейтенант полиции Алина Веремчук вошли в уже задымленный многоэтажный дом и увидели проживающую в этом доме 86-летнюю женщину, которая пыталась с третьего этажа подняться на свой пятый этаж, мимо этажа, на котором произошло возгорание квартиры. Беспомощную старушку девушки оперативно вывели из дома, а на улице ей оказали необходимую помощь медики.

В то же время сотрудник уголовного розыска младший лейтенант полиции Руслан Школа, поднявшись на этаж, где произошло возгорание, услышал крики о помощи, доносившиеся из квартиры, дверь которой оплавилась при пожаре. В квартире в этот момент находилась женщина с детьми. Не без помощи пожарных полицейский вскрыл дверь и вызволил из дымного плена пострадавших. Детей младший лейтенант выносил на руках.

После того, как все закончилось, жители дома поблагодарили сотрудников полиции за оказанную помощь и неравнодушие. Теперь разбираться в причинах случившегося предстоит специалистам.

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