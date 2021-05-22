На Щитовой во Владивостоке микроавтобус уносит в море

Фото: instagram.com/dps.control.

Около часу назад в социальных сетях появилась информация о том, что микроавтобус смывает в море. Бдительный приморец обратился к землякам с просьбой найти владельца машины или распространить видео.

Инцидент случился в субботу, 22 мая. Теплая погода и температура воздуха до 28 градусов со знаком плюс заставила многих приморцев сегодня отправиться на природу за активным отдыхом. Не исключением стал и водитель микроавтобуса марки Mazda Bongo.

Предполагается, что мужчина выехал на рыбалку в районе Щитовой – сзади авто имеется прицеп для лодки. Приморец припарковал свой автомобиль очень неудачно и сейчас его буквально смывает в море. Это заметили другие отдыхающие, которые поспешили снять происходящее на видео с целью найти владельца несчастного автобуса.

- Поставил машину в ручье, тебя замывает. Волна усиливается, так что как будет выдергивать – неизвестно. Собирайся, езжай домой, - говорит автор ролика.

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