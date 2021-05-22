«На набке своя атмосфера»: по набережной во Владивостоке разгуливает полуголый парень

Фото: instagram.com/flysokol.

Жаркий субботний день дает о себе знать. Мужчина, раздевшись чуть ли не догола, разгуливает по набережной Спортивной Гавани во Владивостоке. Приморец уже успел привлечь к себе внимание не только прохожих, но и сотрудников полиции.

Эпатажный парень появился сегодня на улице во Владивостоке. Одет он в очень яркий желтый костюм, который едва прикрывает интимные части его тела, в такие же желтые яркие кроссовки. На голове у парня, судя по всему, парик, а на глазах желтые очки. С какой целью молодой человек совершает свой променад - доподлинно неизвестно.

В Инстаграме уже начинают появляться фотографии полуголого парня. Владивостокцы с интересом разглядывают его как экспонат. Однако не только прохожие, но и полиция заинтересовались мужчиной - сотрудник в форме остановил мужчину для выяснения причины столь странного поведения.

- На Набке своя атмосфЭра, - пишут в комментариях под фото пользователи Инстаграм.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14