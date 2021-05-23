Лето близко: жара до 32 градусов тепла ожидается в Приморье в воскресенье, 23 мая

На большей территории региона сегодня без осадков, а воздух прогреется до 32 градусов тепла. Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

В воскресенье, 23 мая, Приморский край окажется во власти поля повышенного атмосферного давления. На большей территории региона сегодня без осадков, а воздух прогреется до 32 градусов тепла. Об этом сообщает портал «Примпогода».

В дальневосточной столице сегодня без осадков. Умеренный ветер возьмет направление с юга, во второй половине дня усилится. Температура воздуха +13...+13°С, в пригороде +16...+18°С.

В Уссурийске также без осадков. Ветер возьмет направление с юго-запада, умеренный. Воздух прогреется до 28 градусов тепла.

В Находке ветер будет южным умеренным, температура воздуха до 25 градусов со знаком плюс.

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