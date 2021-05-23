«Чудо на RAV4»: во Владивостоке автолюбитель перепутал полосы движения

Фото: instagram.com/dps_vl.

Водитель автомобиля марки Toyota RAV4 едва не создал аварийную ситуацию. Автолюбитель перепутал полосы движения и проехал, что называется, «против шерсти». Происходящее запечатлел видеорегистратор, установленный во встречной машине. Ролик уже появился в местном популярном паблике.

Инцидент произошел в минувшую субботу, 22 мая, в районе крупного торгово-развлекательного центра «Калина Молл». Чем объяснить такой странный маневр владельца кроссовера – пока неизвестно. Может быть, причиной тому стала аномально-теплая погода в этот день – до 28 градусов тепла, а может быть банальная невнимательность рулевого авто.

Водитель, в чьем авто стоял видеорегистратор, судя по всему решил повернуть налево. Для этого ему было необходимо преодолеть полосу, предназначенную для встречного движения. В этот момент из-за угла выезжает автомобиль марки Toyota RAV4, водитель которого почему-то решил перестроиться на полосу, предназначенную для встречного движения. К счастью, аварийной ситуации удалось избежать, и все закончилось без происшествий.

- Сегодня в районе Калины-молл чудо на Toyota Rav4, г/н Н222ОЕ125, показало, что живёт в мире с правосторонним движением, - пишет автор ролика, размещенного в социальных сетях.

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