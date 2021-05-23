Часть Владивостока останется без воды

Причина отключений – плановые ремонтные работы. Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Во Владивостоке временно отключат холодное водоснабжение. Об этом сообщает «Примводоканал».

По данным ведомства, отключения начнутся в среду, 26 мая. Без холодной воды останутся дома по следующим адресам:

1-я Морская 2;

Алеутская 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 14а, 16;

Корабельная Набережная 1а;

Нижнепортовая 1, 3, 3а, 3б;

Океанский пр. 1а, 1д;

Светланская 22;

Стрельникова 9;

Трудовой пер. 13, 13а.

Специалисты перекроют воду ранним утром в 09:00 часов. Причина – плановые ремонтные работы. Закончатся они только к вечеру – в 21:00 час ориентировочно.

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