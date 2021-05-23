«Снес мне ухо и свое оставил»: приморец разыскивает своего наглого обидчика

Фото: www.instagram.com/dps_vl.

Минувшей ночью в районе станции Угольная произошло ДТП, виновник которого поспешил скрыться. Однако пострадавшей стороне такое стечение обстоятельств не понравилось, и парень решил вот что бы то ни встало найти обидчика.

В социальных сетях появилось сообщение о том, что случилось поздней ночью в районе одного из местных кафе на Угольной. По словам участника аварии, по центральной дороге пронесся автомобиль марки Honda Fit голубого цвета, примерно 2002 – 2007 года выпуска.

Фото: www.instagram.com/dps_vl.

- Вылетев на встречку, снёс мне ухо и своё оставил. С утра будут просмотрены все камеры по этому пути и я тебя все равно найду. Свяжись со мной, оплати зеркало и забудем, - пишет пострадавшая сторона.

Молодой человек оставил даже телефон для связи, на случай, если обидчик решит вернуться и ответить за свой поступок.

Телефон: +7964 433 44 00.

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