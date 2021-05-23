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Общество23 мая 2021 7:13

Цветение рододендрона - счастье для любителей фото

Красивые розовые кусты ждут путешественников по всему южному Приморью
Елена Макушева
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Фото: Андрей Михайлов

Фото: Андрей Михайлов

В мае Приморье окрашивается розовыми красками. Это цветет рододендрон - яркий красочный кустарник, такой же узнаваемый, как желтые приморские подснежники.

В начале мая начинает цвести рододенрон даурский, он более мелкий и нежный. Дальше наступает пора цветения сихотинского рододендрона, кусты которого достигают 2-3 метра. Он имеет яркие крупные цветы, так радующие глаз уставшим от затяжной зимы приморцам.

Незабываемое сочетание последнего снега, оттаивающих водопадов, можжевелового стланика и распустившихся розовых цветов

Смольные водопады. Фото: Андрей Михайлов

Команда «7 чудес Приморского края с Лялей Алексаковой» побывала на Смольных водопадах и успела заснять цветение рододендрона даурского. Фото: Андрей Михайлов