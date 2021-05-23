Цветение рододендрона - счастье для любителей фото

Фото: Андрей Михайлов

В мае Приморье окрашивается розовыми красками. Это цветет рододендрон - яркий красочный кустарник, такой же узнаваемый, как желтые приморские подснежники.

В начале мая начинает цвести рододенрон даурский, он более мелкий и нежный. Дальше наступает пора цветения сихотинского рододендрона, кусты которого достигают 2-3 метра. Он имеет яркие крупные цветы, так радующие глаз уставшим от затяжной зимы приморцам.

Незабываемое сочетание последнего снега, оттаивающих водопадов, можжевелового стланика и распустившихся розовых цветов

Смольные водопады. Фото: Андрей Михайлов