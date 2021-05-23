«Адская колесница времен СССР»: автолюбитель грубо нарушил ПДД во Владивостоке

Фото: instagram.com/dps_vl.

Владелец авто марки ВАЗ-2101 стал героем социальных сетей. Рулевой «Жигулей» проехал на запрещающий сигнал светофора, а опасный маневр попал на видеорегистратор и стал общественным достоянием.

Все случилось в субботу, 22 мая, в дневное время в районе улицы Шилкинская. Автомобилисты притормозили, ожидая разрешающего сигнала светофора. В этот момент, обходя всех по правой полосе, где вовсе расположился «карман» для автобуса, на красный свет на перекресток выехал автомобиль марки ВАЗ-2101. Нарушение ПДД зафиксировал видеорегистратор одного из участников движения.

- Два горца, выкатив адскую колесницу времен СССР, видимо, решили испытать всю мощь двигателя. Так же, видно решив, что ПДД писались для определенного круга лиц, и они их ни как не касаются. Промчав по карману автобусной остановки, прямо под красный сигнал светофора. Возможно, где-то шашлык остывает, ведь на улице такая погода, - пишет автор ролика.

Куда так торопились молодые люди – доподлинно неизвестно.

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