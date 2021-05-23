В Приморье пьяный сын задушил отца за отказ дать ему денег на выпивку

По версии следствия, между мужчинами вспыхнул конфликт на фоне распития алкоголя. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Артеме завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который обвиняется в убийстве своего отца. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю.

По версии следствия, между мужчинами вспыхнул конфликт на фоне распития алкоголя. Приморец выпивал дома у своих родителей, при этом он несколько раз просил у отца деньги, чтобы сходить «за добавкой». В очередной раз 64-летний мужчина отказал своему сыну и оскорбил его матами. Это и подтолкнуло обвиняемого на преступление – он решил убить отца.

Сын задушил своего родителя, а после – вышел из комнаты и продолжил выпивать. О том, что глава семьи не подает признаков жизни, в полицию сообщила мать.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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