«Так страшно детей на улицу опускать»: что случилось на детской площадке в одном из городов Приморья

Фото: Марк Чернослив.

Ужасные кадры прилетели из Уссурийска в Инстаграм. По детской площадке ходит маленький ребенок с ножом в руках. Сфотографировала его дочь одной из местных жительниц.

Инцидент произошел в субботу, 22 мая. Дети беззаботно гуляли на площадке, когда вдруг на горизонте появился еще один ребенок. В руках у мальчика был нож, которым он задорно размахивал перед детьми. Одна из девочек, гуляющих в этот момент на площадке, успела сфотографировать хулигана.

- Вчера ребёнок пошёл гулять и увидела такую картину как мальчик ходит по площадке с ножом и махает перед детьми. Испугавшись она ушла домой, успев сделать фото, надеюсь родители узнают своего ребёнка и примут меры. Теперь страшно детей на улицу отпускать, - поделилась с пользователями Инстаграм мать напуганной девочки.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14