Коронавирус: последние данные на воскресенье, 22 мая

В Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние сутки в Приморье заразились коронавирусом 27 человек. Такие данные предоставляет оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

По данным ведомства, в регионе обследовались уже 1 015 642 человека. Заболели коронавирусом 44 116 пациентов, вылечились – 41 398. Не смогли справиться с недугом 728 приморцев. Прививку от COVID-19 получили 136 856 человек.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также соблюдение «социальной дистанции».

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