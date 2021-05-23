«Внутри был ребенок»: во Владивостоке автомобиль улетел в подпорную стену

Фото: instagram.com/dps_vl.

Серьезная авария произошла во Владивостоке. В момент ДТП в машине находился маленький ребенок в детском кресле. Фотографии с места происшествия уже облетели социальные сети.

Инцидент случился в воскресенье, 22 мая. Кроссовер марки Toyota C-HR влетел в подпорную стену в районе улицы Некрасовская в сторону путепровода. За рулем иномарки находилась молодая девушка.

Как выяснилось позже, причиной аварии стало столкновение джипа марки Mitsubishi Pajero с Toyota C-HR. Удар был такой силы, что последнего выкинуло с трассы прямо в подпорную стену. Автомобиль получил серьезные кузовные повреждения, в салоне даже сработали подушки безопасности, что говорит о силе удара.

К слову, в момент ДТП помимо девушки-водителя находился еще и ребенок. Малыш сидел в детском кресле и был пристегнут, но очень испугался. По предварительной информации, никто не пострадал.

Теперь в обстоятельствах аварии предстоит разбираться сотрудникам полиции.

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