Новый мэр Владивостока показал свою семью

Глава города женат, воспитывает двух детей. Фото: принтскрин видео.

До конца мая в столице Приморья продлится голосование за объекты благоустройства, которые планируется отремонтировать в следующем году. Сделать свой выбор за одну из общественных территорий призвал исполняющий обязанности главы администрации Владивостока. Константин Шестаков своим примером продемонстрировал, как можно с комфортом отдохнуть в ближайшем сквере, если территория там благоустроена.

И.о. мэра дальневосточной столицы показал свою семью и призвал проголосовать жителей края за один из семи общественных объектов. Как ранее сообщала «КП-Владивосток», Константин Шестаков женат, воспитывает дочку и сынишку. Видео семейного выходного в сквере на Надибаидзе порадовало многих подписчиков главы города. Однако помимо добрых комментариев, жители города высказываются под постом о всех накопившихся во Владивостоке проблемах. Инстаграм нового градоначальника уже стал площадкой для публичных обращений.

Что касается голосования за территории в городе, которые будут благоустроены в 2022 году, то выбрать предстоит из следующих объектов:

Парк культуры и отдыха имени Сергея Лазо;

Сквер «Чайка» (Калинина, 20);

Сквер на Русской, 46;

Сквер Некрасовский;

Сквер в районе Калинина, 28 - 38;

Общественная территория на Иртышской, 34а;

Общественная территория на проспекте 100-летия Владивостока, 58.

Отдать свои голоса можно на сайте 25.gorodsreda.ru. Принять участие могут жители города старше 14 лет.

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