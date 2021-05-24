В Приморье открыли аварийный мост для двухполосного движения, но не для всех

На мосту восстановили движение по двум полосам, но есть ограничения. Фото: www.instagram.com/city_artem.

Аварийный путепровод в районе Артем ГРЭС открыли для двухполосного движения. Больше недели приморцы простаивали в огромных пробках из-за ограничений, введенных на мосту, балки которого начали разваливаться. Однако до конца проблема не решена – мост нуждается в глобальном ремонте, поэтому крупногабаритный транспорт по-прежнему пускают в объезд.

Напомним, ремонт на аварийном мосту должен был пройти 21-23 мая, а изначально планировался еще раньше. Губернатор края Олег Кожемяко, который побывал на месте, поставил ответственным инстанция жесткие сроки, чтобы разобраться с проблемой. По словам местных жителей, активные работы под мостовым перекрытием велись только в воскресенье.

– Ремонт обещали делать с 21 по 23 число. Ни 21, ни 22 под мостом никого не было. Вчера в районе обеда была одна машина-вышка в которой сварщик что-то там варил в течении пары часов в одном месте. И вуаля – мост готов к эксплуатации, – делятся в сети очевидцы.

По мнению горожан, мост нуждается в более тщательном обследовании. Люди уверяют, что строители укрепили только самую ветхую балку. Отметим, что движение крупногабаритного транспорта по путепроводу закрыто на неопределенный период. Грузовикам весом более 3,5 тонн и высотой больше 3 метров необходимо объезжать через Заводской и Суражевку. Дорога там не шик и местами идет ремонт, поэтому тоже образуются пробки.

Что касается автобусов, то вопрос с пассажирскими перевозками остается одним из самых актуальных. Местные жители вынуждены добираться с пересадками и переходить мост пешком.

ПО ТЕМЕ

Идут на таран: габаритные ворота на аварийном мосту в Артеме уже несколько раз снесли

Водители и грузовиков игнорируют запрет, не желая делать огромный крюк по убитой дороге (фото, видео)

Успеть за три дня: ремонт многострадального путепровода в Артеме начнется 21 мая

Рабочим предстоит в кратчайшие сроки укрепить разрушающиеся балки (фото, видео)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14