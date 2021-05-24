Теряем уважение к погибшим. Игры в чаше Вечного огня в Приморье возмутили жителей

Фото: Не лучшее место для игр выбрали жители Артема. Фото: принтскрин видео.

Артемовскому городскому округу явно не везет с Вечным огнем. Мемориалы землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, то остаются без пламени и закиданы монетами, то буквально превращаются в свалку для мусора.

В очередной раз внимание очевидцев привлекло то, что на мемориале Вечного огня, потухло пламя. Также возмущение местных жителей вызвало пренебрежительное отношение к памятнику. В объектив видеокамеры мобильного телефона попали игры бабушки с малышом, которые вместо детской площадки решили порезвиться непосредственно в чаше потухшего огня. Добавил красок сюжету, проезжающий рядом с памятником велосипедист.

«Просто теряем уважение к погибшим, культуру. Мы детей ругаем, а тут бабуля ублажает внука», «В том то и страшно, что это не молодая мама, это бабушка с внуком!!!! Бабушка!!!! Родившаяся и выросшая в СССР, воспитанная в почете и уважении к тем, кто войну прошел и положил свою жизнь для нас.... И вот так передавать свой опыт внуку??? Ну, ужас!!!! Любовь к чаду и вседозволенность лишает последних мозгов», «Мальчик на велосипеде никого не смутил? Там прям самое место для катания», высказываю критику в сети жители края.

Напомним, в прошлый раз местные власти ответили, что Вечный огонь погас из-за монет, которыми его закидали. Новый инцидент пока остался без официальных комментариев.

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