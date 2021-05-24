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Происшествия24 мая 2021 3:41

Во Владивостоке водителю стало плохо за рулем: автомобилист врезался в ограждения и столб

Виновника аварии забрали на скорой помощи
Милана СОКОЛМилана СОКОЛ
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Очевидцы отмечают, что автомобилисту стало плохо. Фото: www.instagram.com/AK_VDK, dps_vl.

Очевидцы отмечают, что автомобилисту стало плохо. Фото: www.instagram.com/AK_VDK, dps_vl.

Серьезное ДТП произошло утром, 27 мая, в районе остановка "Картинная галерея" во Владивостоке. Водитель Toyota Probox не справился с управлением, вылетел на тротуар и врезался в металлические ограждения. Остановить неуправляемую машину смог столб уличного освещения.

По предварительной информации, мужчине стало плохо за рулем в районе Партизанского проспекта, 20. Автомобиль получил серьезные кузовные повреждения, для его транспортировки понадобится помощь эвакуатора.

Машина довольно серьезно пострадала. Фото: www.instagram.com/AK_VDK, dps_vl.

Что касается самого водителя, его забрали на скорой помощи. К счастью, в момент происшествия на тротуаре не оказалось пешеходов. Во всех подробностях аварии теперь разберутся полицейские.

ЧП