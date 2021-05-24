Приморских абитуриентов ждут на онлайн-прослушиваниях в ГИТИС

МТС объявляет о проведении онлайн-мастерской ГИТИС в Приморье. Школьники региона смогут, не выходя из дома, пройти предварительное онлайн-прослушивание, по итогам которого, самые достойные будут рекомендованы для поступления в ГИТИС. Проект реализуется под эгидой творческо-благотворительного проекта МТС «Поколение М» и при информационной поддержке Администрации г. Владивостока.

Предварительные онлайн-прослушивания на актерский факультет ГИТИСа будут проходить 25 мая с 13.00 до 19.00 часов. У желающих попробовать свои силы в актерской профессии, сегодня остался последний шанс на регистрацию.

Оценивать поступающих будет педагог кафедры актерского мастерства ГИТИСа, артист театра наций, педагог Московской школы кино, продюсер, Алексей Калинин. По результатам предварительных испытаний самые достойные будут рекомендованы для поступления на актерский факультет ГИТИСа.

Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться и подготовить обязательную программу – стихотворение, басню, отрывок из прозы, вокальный и танцевальный номера. Участие в проекте бесплатное, количество участников ограничено. Во время прослушивания необходимо убедиться в надежности интернет-соединения.

Кроме того, перед началом прослушивания с 11.00 до 12.00 часов Алексей Калинин проведет онлайн-консультацию. Она ориентирована на ребят в возрасте от 15 лет, которые занимаются в театральных школах, кружках и студиях — всех, кто хотел бы усовершенствовать свои навыки актерского мастерства, а также на абитуриентов, принимающих участие в кастинге.