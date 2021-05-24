Победителем соревнований бригад оперативного персонала филиалов ДРСК стала команда из Приморья

С 18 по 21 мая на учебно-тренировочном полигоне АО «ДРСК» (входит в Группу РусГидро) в с. Гомелевка Бурейского района проходили соревнования среди бригад по ремонту и обслуживанию воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ.

В последний день соревнований были определены победители:

1 место – Приморские электрические сети (1269 баллов)

2 место – Хабаровские электрические сети (1185 баллов)

3 место – Амурские электрические сети (1091 балл).

Победу одержала бригада Кировского РЭС Приморских западных электрических сетей. В индивидуальном зачете мастер 1 группы и лидер команды Дмитрий Лымарь признан «Лучшим мастером», электромонтёр по эксплуатации РС Александр Алексеев стал «Лучшим производителем работ». В состав команды из Приморья также вошли электромонтёр по ремонту ВЛ 4 разряда Александр Городенков и водитель автомобиля 4 разряда Сергей Афонин. Представитель команды - начальник Кировского РЭС Виктор Рыжий.

В течение четырех дней команды энергетиков из Приамурья, Приморского и Хабаровского краёв, ЕАО и Южной Якутии, показывали своё мастерство, профессиональные навыки и знания, делились современными наработками, направленными на повышение надежности и безопасности энергетического производства, снижение уровня производственного травматизма, повышение квалификации и профессиональной подготовленности электротехнического персонала.

Программа соревнований состояла из семи этапов, где энергетики решали задачи, охватывающие основные направления производственной деятельности при обслуживании распределительных сетей. Этапы практических заданий предусматривали поверку знаний нормативно-технической документации, спуск пострадавшего (манекена) с опоры, замену и ремонт электросетевого оборудования, измерение сопротивления заземляющего устройства, соединение анкерной петли на металлической опоре ВЛ 110 кВ и другое.

В ходе соревнований судейская коллегия оценивала не только практические навыки, но и теоретические знания энергетиков.

По итогам соревнований из числа победителей и призеров будет сформирована сводная команда энергетиков ДРСК для участия в соревнованиях профессионального мастерства среди ПО ДФО ПАО «РусГидро», которые пройдут с 19 по 23 июля на учебно-тренировочном полигоне с. Гомелевка Бурейского района.