«Фас! Ходят по городу и натравливают свою собаку». Дикая история произошла в Приморье

Жители Арсеньева рассказали о нападении собаки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Очередная история о нападении собаки бойцовской породы пришла из Арсеньева. Как уверяют очевидцы, трое мужчин прогуливались с «милым песиком» и специально натравили его на собаку, которая сидела на цепи и никак не могла за себя постоять. На помощь беззащитному животному поспешили две женщины, несмотря на их крики, подмоги ждать оказалось неоткуда.

Свою версию случившегося одна из участниц происшествия выложила в сети, предостерегая других жителей города.

– Ребята! Будьте осторожны! Сидя в гостях, мы услышали дикий собачий лай, шум, сначала не поняли, что происходит, моя мама побежала на улицу. Трое взрослых неадекватных мужиков, в нетрезвом состоянии и с бутылками пива в руках, проходили по улице с собакой породы стаффордширский терьер. Как мы поняли, по их команде, она накинулась и начала драть собаку соседей, которая была на цепи. Стафф вытащил ее из-за забора, и эта бедная соседская собака ничего не могла сделать и даже вырваться, так как была привязана, – поделилась жительница города в сети.

По словам девушки, ее мама начала громка кричать и требовать, чтобы убрали бойцовского пса. На крики выбежала бабушка. Больше поблизости никого не оказалось.

– Они неоднократно говорили своей собаке «Фас», чтобы та накинулась на мою маму! Но к большому нашему счастью, собака не среагировала! – уверяет в сети горожанка.

Как отмечает девушки, мужчины как ни в чем не бывало оттащили пса и застегнули поводок, когда ошарашенные очевидцы начали звонить в полицию. Узнать, что же именно послужило причиной столь странного поступка – пока не представляется возможным, вторая сторона конфликта в дискуссии в сети не участвует.

снять само нападение женщины не смогли. Фото: www.instagram.com/arstv

Однако, как отмечают местные жители, странную компанию со стаффом, уже не раз видели на разных улицах. Жители уверяют, что мужчины ходят по городу и специально натравливают свою собаку. Отметим, что нападение бойцовской собаки в Арсеньеве не в первый раз. Зимой горожане даже сняли на видео одну из прогулок собаки, которую буквально натравливают на других животных.

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