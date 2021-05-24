Степень готовности 95 % и выше. Во Владивостоке завершается асфальтирование на 9 придомовых территориях

Во Владивостоке по 9 адресам завершается укладка асфальта. Фото: предоставлено подрядчиками.

Во Владивостоке проходит масштабный ремонт на придомовых территориях. Новое асфальтовое покрытие, детские и спортивные площадки вскоре будут радовать тех, кто успел подать заявки на благоустройство территории в прошлом году. Жителям, которые упустили свою возможность в 2020, не стоит расстраиваться, администрация города сообщила, что программа «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа», также известной как «1000 дворов», продолжит свою работу и в 2022 году.

На данный момент строители работают сразу по 30 адресам во Владивостоке. В девяти дворах ремонт находится в стадии завершения. Новый асфальт уже уложили на Борисенко, 104а и Фирсова, 2. По семи адресам (пр-т 100-летия Владивостока, 159б, ул. Гамарника, 22, Днепровская, 2а, Иртышская, 42, Махалина, 3а, Русская, 59/3, Сафонова, 6, Светланская, 191 и Шилкинская, 13) степень готовности составляет 95 % и выше.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда Владивосток», всего 2021 году отремонтируют 47 дворов. Жители 34 из них выбрали для себя асфальтирование территории, в девяти дворах установят детские площадки, еще в четырех – спортивные. Стоит отметить, что прием заявок на следующий год еще не завершился, стать участником популярной программы по благоустройству можно до 30 мая.

Только за последние два года во Владивостоке отремонтировали 547 дворов. Так что сделать придомовые территории лучше – в силах горожан.

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