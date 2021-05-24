Самый крупный ковидный госпиталь Дальнего Востока снова начнет работу

100 коек готовят для приема больных COVID-19 в "дальзаводской больнице". Фото: Милана СОКОЛ

Самый крупный ковидный госпиталь на Дальнем Востоке при необходимости вновь начнет работу в полную силу. пока же на базе Владивостокской клинической больницы №4 усиляют коечный фонд. Такое решение принято в преддверии сезона летних отпусков и предстоящим Восточно экономическим форумом

Напомним, в мае «дальзаводская больница» вернулась к обычному режиму работы. Однако в больнице решено снова развернуть 100 дополнительных мест, для возможного лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

– В летний период Приморья традиционно принимает большое количество туристов. Также поток гостей вырастет в связи с проведением ВЭФ в начале осени. Здравоохранение региона должно быть готово к различного рода ситуациям, связанным с COVID-19, – отметила первый заместитель министра здравоохранения края Тамара Курченко.

Согласно актуальным данным по заболеваемости коронавирусом в Приморье, зарегистрировано 30 новых случаев инфекции. Всего с начала пандемии в крае заболели 44 146 человек, выздороветь удалось 41 405 пациентам. На лечении сейчас остаются 600 человек. «Дальзаводская больница» продемонстрировала эффективные результаты в борьбе с опасным заболеванием.

– В этом году мы не планируем менять внутреннюю планировку помещений, движение персонала, логистику материалов, поскольку пока не можем сказать, что пандемия закончилась и заболевание побеждено. В любой момент мы готовы развернуть ковидный госпиталь и оказывать помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, – поделилась главный врач Владивостокской клинической больницы №4 Елена Новицкая.

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