«Вот это размотало»: во Владивостоке водитель кроссовера выехал на встречку

Обе машины серьезно пострадали. Фото: www.instagram.com/AK_VDK, dps_vl.

Серьезная авария с участием двух авто произошла в районе Лесного кладбища во Владивостоке. Седан и кроссовер врезались на узкой дороге, проходящей по улице Лесная, сообщает «КП-Владивосток» со ссылкой на РИА VladNews. Оба автомобиля получили серьезные повреждения.

По сообщению очевидцев, Honda Vezel ехала со стороны варяга в направлении Зари. Как уверяют свидетели, на закрытом повороте кроссовер выехал на встречную сторону, где в этом момент находилась Toyota Allion. Водитель встречного седана явно не ожидал подобного сюрприза, поэтому не смог уйти от столкновения.

Allion уже не смог двигаться своим ходом после ДТП. Фото: www.instagram.com/AK_VDK, dps_vl.

«Да там все носятся так, будто никаких поворотов и нет. И все поголовно, поворачивая, выезжают на встречку», «Слева в заборе дыра, это я туда улетел полгода назад, тоже не разъехался с грузовиком», «Там коварный поворот, когда едешь в первый раз со стороны Варяга, кажется, что там нормальный поворот, выезжаешь и ты на встречке», «Вот это размотало, ремонта явно больше 100 000», – комментируют произошедшее местные жители.

Ремонт Honda Vezel влетит в копейку. Фото: www.instagram.com/AK_VDK, dps_vl.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Во Владивостоке водителю стало плохо за рулем: автомобилист врезался в ограждения и столб

Виновника аварии забрали на скорой помощи (фото, видео)