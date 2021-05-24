Подробности мусорного ЧС во Владивостоке: вывозить отходы продолжат на переполненный полигон

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Как гром среди ясного неба прозвучала новость о введении во Владивостоке, Артеме и Надеждинском районе режима ЧС из-за переполненного мусорного полигона. Напомним, такое постановление подписал губернатор региона. Однако власти поспешили успокоить население: мусор продолжат вывозить.

- Действительно, площадка, узаконенная Минприроды, исчерпала мощности. В связи с ЧС мы заканчиваем подготовку второй площадки. Остановок в связи с этим по приему твердых коммунальных отходов не ожидается, - сообщил Сергей Лазарев, первый замдиректора КГУП «Приморский экологический оператор».