В Приморье стартовало предварительное голосование онлайн

Процедура предварительного голосования «Единой России» стартовала в понедельник, 24 маяв, Приморье. Жители края дистанционно, на платформе сайта pg.er.ru, выбирают кандидатов, которые будут представлять партию на выборах депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания региона.

В первый день голосования Партия провела стрит-токи. В кампусе ДВФУ на о. Русском волонтеры «Единой России» попросили жителей Владивостока, гостей столицы ДВ и студентов вуза ответить на ряд вопросов о партийной процедуре отбора кандидатов.

Рассказывает один из организаторов стрит-токов в Приморье – кандидат предварительного голосования, председатель общественного совета партпроекта «Безопасные дороги» Александр Бондяев:

«Единая Россия» – единственная политическая партия в стране, которая проводит отбор кандидатов в депутаты всех уровней путем открытого всенародного голосования, в течение недели, с сегодняшнего дня. Опрошенные люди об этом знают, это первые позитивные выводы стрит-токов. А второй вывод, среди волонтеров, которые сейчас с нами проводят опросы, - много людей, пришедших в партию в период борьбы с коронавирусом. Они увидели реальную пользу нашей работы и остались в Партии. Волонтеры и общественники также вошли в состав оргкомитетов, чтобы обеспечить легитимность и прозрачность процедуры».

Напомним, предварительное голосование впервые проводится в электронном формате в масштабах всей страны, и «Единая Россия» полностью обеспечила легитимность и безопасность процедуры. Как заявляют эксперты, она успешно прошла многоуровневое тестирование и обеспечивает сохранность персональных данных, а также тайну голосования.

«Проверка прошла по двум моделям атак злоумышленников: внутренней и внешней. Это по сути имитация хакерских атак, в ходе которых проверялись в том числе возможности голосования от чужого имени и добавления кому-то голосов», — рассказал руководитель проектов в сфере безопасности компании «Цифровые решения» Егор Богомолов.

Первая модель — это так называемый «black box» — когда человек снаружи пытается проникнуть, например, через сайт партии или информационную систему учета членов партии, партийное мобильное приложение или сервис «Избиратель-депутат». Вторая — когда сделать это пытается кто-то непосредственно внутри партии. Например, сотрудник, который имеет ограниченный доступ через свою учетную запись и пытается повысить привилегии до прав администратора, чтобы повлиять на работу системы.

По словам Егора Богомолова, в ходе тестирования была найдена уязвимость низкого уровня опасности — при этом, ее нельзя использовать массово.

Высокую оценку системе безопасности сайта дал и президент Фонда информационной демократии, директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ России Илья Массух.

«Те технологии, которые использует партия, абсолютно «в тренде». Это и блокчейн, и схема его распространения, так называемый «мультичейн», а также подход технического блока к предотвращению атак хакеров и постоянное тестирование системы — все это говорит о том, что система готова к проведению процедуры», — отметил эксперт.

Основой системы электронного предварительного голосования является блокчейн — распространенная база данных, записи из которой нельзя удалить или изменить. Это позволяет обеспечить анонимность и легитимность голосования. Использование мультичейна, когда несколько блокчейнов объединяются в один, повышает устойчивость электронного голосования, отметил начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы Артем Костырко.

«В систему добавили новую функцию — разделение голосующих на группы и дальнейшее распределение их по условным «электронным участкам». Это серьезный шаг для повышения безопасности. Для каждой группы голосующих — свой блокчейн, причем эти группы формируются не по территориальному признаку, как это принято при бумажном голосовании, а рандомно. Если вспомнить опыт на голосовании по поправкам в Конституцию, то там все голосующие были объединены в один блокчейн. С технической точки зрения, внедрение технологии мультичейн — это принципиальный шаг вперед», — сказал Артем Костырко.

Для проверки результатов базу после окончания процедуры выложат в открытый доступ на сайт ПГ, пояснил руководитель IT-проектов «Единой России» Вячеслав Сатеев.

«30 мая после 21:00 по Москве, когда закончится голосование, будет опубликован открытый ключ, которым шифруется весь блокчейн. Можно будет посмотреть, как все бюллетени, так и проверить свой. Со своим персональным ключом, к которому организаторы голосования не имеют доступа, человек может проверить, что бюллетень сохранен с теми же «галочками», которые он проставил», — рассказал он.

Дополнительную легитимность голосованию придает аутентификация через «Госуслуги». Это, в свою очередь, повышает доверие к результатам и помогает избежать накрутки голосов.

Добавим, что Приморье является одним из регионов, в котором процедура ПГ пройдет и в очном формате – на один день, 30 мая, откроются счетные (избирательные) участки, куда люди смогут прийти и сделать свой выбор. Окончательно итоги предварительного голосования будут подведены в начале июня.