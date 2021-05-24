Анна Алеко поведет "Единую Россию" на выборы в Заксобрание Приморья

Анна Алеко. Фото: из личного архива

Президиум регионального отделения «Единой России» утвердил 24 мая двух кандидатов, которые войдут в региональную тройку на выборах в Законодательное собрание Приморского края. Ими стали председатель краевой федерации профсоюзов Владимир Исаков и координатор партийного проекта «Историческая память» Анна Алеко. Третью кандидатуру, которая возглавит партийный список, в скором времени предложит региональному отделению ЕР Президиум Генсовета Партии.

А вот у Анны Алеко такого большого опыта участия в выборах нет, зато есть опыт работы в различных органах власти: в администрации Владивостока она занималась молодежью, а затем в администрации Приморского края возглавляла департамент культуры. После Анна Николаевна возглавляла Приморскую краевую филармонию.

Напомним, Единый день голосования состоится в этом году 19 июня. В этот день жители Приморья выбирают не только депутатов Госдумы, но и формируют новый состав Законодательного собрания. Причем выборы в этот орган пройдут по принципиально новым правилам, нежели пять лет назад. Поменялась нарезка округов, теперь их 30, а не 20, как было на прошлых выборах. Изменилось в меньшую сторону количество мест для списочников. Так что нынешним депутатам будет очень непросто удержаться в креслах. Эксперты полагают, что приморский парламент обновится на 70-80%.

Еще одним важным решением ПРПС «Единой России» стало назначение даты проведения первого этапа региональной конференции. Она состоится 7 июня. Основными вопросами повестки регконференции станут подведение итогов предварительного голосования ЕР по определению кандидатов от Партии на выборы в Госдуму и краевой парламент, а также выборы делегатов на Съезд, который единороссы проведут 19 июня.

Напомним, что 24 мая стартовала процедура предварительного голосования ЕР. Жители края дистанционно, на платформе сайта PG.ER.RU, выбирают кандидатов, которые будут представлять Партию на выборах депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания региона. На текущий момент свой выбор в пользу тех или иных кандидатов сделали более 7 тысяч человек.